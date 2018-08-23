Федеральные СМИ : Медведев не пропал, а получил спортивную травму

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не проводит публичных мероприятий в связи с полученной спортивной травмой, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства.

Как отмечает издание, в пресс-службе подтвердили, что публичных мероприятий не планируется и в ближайшее время.

"Травма, полученная во время занятий спортом, не позволяет премьеру проводить публичные мероприятия", – сказали в пресс-службе.

Ранее издание "Проект" написало о том, что премьер-министр уже несколько дней как пропал из публичного поля, его мероприятия отменяются.