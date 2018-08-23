На МКС впервые провели турнир по космическому теннису

Соревнования по теннису устроили обитатели Международной космической станции. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал космонавт Олег Артемьев 23 августа.

«Состязания по бадминтону и футболу на станции уже были, а теперь мы провели первый космический турнир по теннису», — написал он.

Олег Артемьев в паре с Сергеем Прокопьевым противостояли астронавтам из Германии и США Александру Герсту и Эндрю Фойстелу. Судя по опубликованному видео, матч закончился ничьей.

Ранее Олег Артемьев рассказал об особой любви американских космонавтов к творогу с орехами. На него можно выменять практически всё, что не входит в российский космический набор продуктов, — например, креветок или крабов.