Курс рубля частично отыграл утреннее падение

Курс рубля частично отыграл утреннее падение. Как следует из данных Московской биржи, на 19.00 по московскому времени доллар стоил 68,2 руб., евро — 78,6 руб.

Утром американская валюта поднялась выше психологической отметки в 69 рублей, что стало максимальным значением с начала апреля. Евро вплотную подошел к планке в 80 рублей. Отметим, официальные курсы валют, установленные ЦБ на завтра, даже превышают стоимость доллара и евро на торгах. Евро будет стоить 79,25 руб.; доллар – 68,52 руб.

Российская валюта сдала позиции на фоне сообщений о новых санкциях США. Укреплению рубля способствовал отказ Банка России от закупок иностранной валюты для Минфина до конца сентября.