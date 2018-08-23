«Фонтанка» за 60 секунд — 23 августа

С рублём всё плохо, и отказ ЦБ от покупки валюты ему не поможет. Центробанк занимается оральными интервенциями, а доллар будет по 75, считает финансовый и биржевой аналитик Степан Демура.

Оптовая стоимость топлива, затормозив в мае, снова пошла в рост. Независимые АЗС требуют от правительства системных реформ, чтобы не допустить повторения весеннего кризиса.

Тем временем «Выборгская топливная компания» сдала на год в аренду своему поставщику три самые популярные заправки у границы с Финляндией. Для остальной сети станций в Ленобласти покупателя не нашлось.

Смольный просит у федерального правительства контроль над реками и каналами Северной столицы. Если штурвал перейдёт к властям Петербурга, то рынок прогулок по рекам и каналам может серьёзно поредеть.

У пожелтевших сотрудников автозаводов «Ниссан» и «Тойота» нашли гепатит А. Роспотребнадзор в распространении вируса обвинил поставщика питания MFC Foods, который кормит ещё «Роснефть» и РЖД. В компании заверили о своей непричастности к эпидемии.

Петербурженка получила два года условно за комментарий «Вконтакте». Эмоциональное послание она оставила в группе «Питер решает».

А петербургские полицейские решили с помощью вымогательства заработать на IPhone 7. Бизнес-идею суд оценил на тот же условный срок.

«Фонтанка» забралась на крышу Московских триумфальных ворот. Памятнику осенью исполнится 180 лет. Праздничные фотографии с уникальными видами города можно посмотреть уже сейчас.