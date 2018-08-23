ФАС выдаст предостережение главе Российского топливного союза за прогноз роста цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба может выдать предостережение главе Российского топливного союза (РТС) Евгению Аркуше из-за прогноза организации о росте цен на бензин.

«Он нарушает закон этими заявлениями», – цитирует 23 августа «Коммерсантъ» начальника управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрия Махонина.

Ранее сообщалось, что РСТ обратился в администрацию президента с заявлением о том, что из-за увеличения акцизов и НДС цены на бензин в 2019 году могут вырасти на 10%. 23 августа ассоциация направила письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку, в котором сообщила, что к подорожанию топлива может привести и увеличение оптовых цен.

Антимонопольная служба запрещает игрокам давать прогнозы по ценам, так как считает, что это является манипулированием рынком.