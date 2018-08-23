Число авиарейсов между Москвой и Хельсинки увеличится до 42

Авиационные власти России и Финляндии согласовали увеличение частоты еженедельных рейсов между столицами. Об этом 23 августа сообщили в Росавиации.

Количество полётов между Москвой и Хельсинки вырастет с 35 до 42 в неделю. «Для российской стороны дополнительные 7 рейсов могут выполняться вновь назначенным перевозчиком», – отметили в ведомстве.

Сейчас маршрут обслуживают «Аэрофлот» и Finnair. С 5 октября ежедневные рейсы между столицами начнёт выполнять лоукостер «Победа».

Из переписки министерств транспорта обеих стран, опубликованной на сайте Росавиации, следует, что Финляндия также предложила увеличить на 7 частоту рейсов между Петербургом и Хельсинки, однако в российском Минтрансе пока отказались от этого предложения. Сейчас в Хельсинки из Петербурга трижды в день летает только Finnair.