Патрушев и Болтон не смогли договориться об итоговом заявлении по итогам переговоров в Женеве

Из-за предполагаемого вмешательства России в американские выборы советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев не смогли подписать совместное заявление по итогам переговоров в Женеве. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на Reuters 23 августа.

Как заявил Патрушев, итоговое заявление не было подписано из-за позиции США. «Американцы хотели, чтобы в нем было, что мы вмешивались в их выборы, по их мнению, а мы это отрицаем», – объяснил он.

В ответ Россия предложила внести в документ пункты о недопустимости вмешательства США во внутреннюю политику других стран. По словам Патрушева, после этого американцы не захотели подписывать соглашение.

Николай Патрушев и Джон Болтон встретились сегодня в Женеве. Представители США и России обсудили вопросы национальной безопасности.