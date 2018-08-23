Бюджетный авиаперевозчик Ryanair начал продавать билеты из Петербурга на Мальту

Бюджетный авиаперевозчик Ryanair начал продавать билеты из Петербурга. Северная столица появилась в списке маршрутов 21 августа, после того как компания заключила партнерское соглашение с мальтийской компанией Air Malta. Как говорится в сообщении Ryanair, всего список пополнился 21 направлением в восемь стран Африки, Азии и Европы.

Стоимость билетов на сайтах Ryanair и Air Malta совпадает. Например, билеты туда-обратно с вылетом 26 августа обойдутся в 160 евро.

Air Malta возобновила полеты в Петербург весной 2018 года. Рейсы на воздушных судах семейства Airbus A320 отправляются дважды в неделю: с Мальты в Северную столицу России по средам и субботам, обратно — по четвергам и воскресеньям. Кроме Петербурга, авиакомпания также летает в Москву.

Напомним, регулярное авиасообщение между Петербургом и Мальтой прервалось в октябре 2014 года. Тогда было заявлено, что данная мера является вынужденной из-за ситуации, связанной с Украиной. Кроме того, из-за ослабления рубля спрос на зарубежные авиаперелеты упал.