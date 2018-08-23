Франция и Финляндия заключат двусторонний договор об обороне

Финляндия и Франция намерены заключить двусторонний договор в оборонной сфере. Об этом после прошедших в Хельсинки 23 августа переговоров заявили министры обеих стран, сообщает Yle.

Аналогичные договоры у Финляндии уже есть с Великобританией и США.

Министр обороны Франции Флоранс Парли выразила надежду, что Финляндия присоединится к представленному президентом Франции Эммануэлем Макроном плану по созданию совместных европейских вооруженных сил, которые смогут быстро реагировать на кризисы за пределами Евросоюза. Она заметила, что выбор за Суоми, но её бы приняли туда с распростертыми объятиями.

Министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё заявил, что Финляндия пока думает над этим предложением.

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Финляндию с официальным визитом на следующей неделе.