«Пингвиненок, выздоравливай». «Зенит» устроил флешмоб в поддержку своего травмированного игрока Кристиана Нобоа

Футбольный клуб «Зенит» перед матчем Лиги Европы с «Мольде» организовал акцию в поддержку выбывшего на полгода из-за травмы полузащитника Кристиана Нобоа. На арене «Санкт-Петербург» был установлен стенд с изображением футболиста и облачками, в которых каждый мог пожелать эквадорцу скорейшего выздоровления.

Болельщики «Зенита» с большим энтузиазмом откликнулись на флешмоб: уже за 40 минут до начала игры все облачка были исписаны и зрители размещали свои пожелания в пространстве между ними. Напомним, первым выздоровления своему товарищу по команде в инстаграме пожелал Артем Дзюба. Он написал: «Дорогой мой Эквадорский Пингвинёнок!!! Желаю тебе скорейшего выздоровления и возвращения!!! Мы тебя ждём и уже скучаем!!!» (орфография и пунктуация автора).

Напомним, Кристиан Нобоа порвал крестообразные связки 19 августа в матче 4-го тура чемпионата Российской премьер-лиги против «Урала». Это одна из самых тяжелых травм в профессиональном спорте. Восстановление длится от 6 до 9 месяцев. Например, два других футболиста «Зенита», порвавших крестообразные связки еще в марте, – нападающий Александр Кокорин и защитник Эмануэль Маммана – все еще продолжают восстанавливаться.