Количество заболевших гепатитом на автозаводах Петербурга выросло до 29, поставщик питания отрицает причастность к отравлению

Комитет здравоохранения Петербурга заявил о 29 зарегистрированных случаях острого вирусного гепатита А среди сотрудников заводов Nissan и Toyota. Заводы приостановили отношения с поставщиком питания, но он советует искать источник заражения вне столовых.

Как сообщили «Фонтанке» 23 августа в Комздраве, в инфекционную больницу Боткина поступили уже 29 сотрудников автопредприятий, первые случаи были зафиксированы десятого числа. На Nissan гепатитом заболели 12 человек, на Toyota – 19.

Пресс-служба Toyota оперирует меньшей цифрой: «В течение последних нескольких недель зафиксировано 9 случаев обращения сотрудников завода в больницы города с последующей постановкой диагноза «гепатит А». Работа с текущим поставщиком питания остановлена, для организации питания выбран альтернативный, предоставляющий горячее питание в одноразовой упаковке. Проведена тщательная обработка бытовых и производственных помещений, проводится вакцинация сотрудников».

В пресс-службе Nissan «Фонтанке» тоже прокомментировали инцидент: «Руководство завода подтверждает, что 20 августа предприятие получило предписание от Роспотребнадзора о принятии необходимых мер и действий в связи с зафиксированными случаями заболевания сотрудников гепатитом А. На предприятии в срочном порядке организованы все необходимые мероприятия. Работа завода продолжается».

Питание на заводы поставляла компания MFC Food (ООО «эМэФСи»). Директор по развитию Дмитрий Худяков опроверг заявление Роспотребнадзора, который якобы нашел гепатит в столовых: «Все сотрудники ООО «эМэФСи» по результатам сданных анализов крови здоровы. Они привиты против вирусного гепатита А и обследованы на кишечные вирусные инфекции в соответствии с установленными требованиями. Взятые пробы готовой продукции, сырья и смывов с рабочих поверхностей не содержат наличия вируса гепатита А и соответствуют нормам. Таким образом, столовая не является источником гепатита А. На следующей неделе состоится судебное заседание, на котором мы будем добиваться возобновления нашей деятельности и восстановления доброго имени. С ответственными сотрудниками автомобильных предприятий мы находимся в постоянном рабочем контакте».

MFC Food также поставляет питание на завод Hyundai, сотрудники которого обращались в редакцию «Фонтанки» из-за проверки на гепатит А. На данный момент ни одного клинического случая не зарегистрировано. В пресс-службе завода «Фонтанке» уточнили, что отношения с MFC Food продолжаются.