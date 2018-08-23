«Финского Киркорова» после приговора за наркотики подозревают в хранении детской порнографии

В отношении короля финской эстрады Яри Силланпяя заведено уголовное дело по подозрению в хранении детской порнографии, сообщает 23 августа Yle.

На флешке певца, по данным СМИ, найдены материалы, указывающие на наличие детского порно. Полиция проверяет его компьютер. Силланпяя в «Фейсбуке» отрицает свою вину, хотя и допускает, что во время вечеринок кто-то мог добраться до его компьютера.

Буквально на прошлой неделе суд вынес обвинительный приговор в отношении певца за употребление и распространение наркотиков. Его приговорили к 10 месяцам лишения свободы условно. Наркодилеру певца дали четыре года. Партнер Силланпяя отделался штрафом.

В январе певца признали виновным в вождении под воздействием наркотиков.