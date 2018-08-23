Форум бизнес-историй пройдет в Петербурге

предоставлено компанией FlowersF42

Первый Санкт-Петербургский форум историй #любиточтоделаешь пройдет 16 сентября в ресторане «Цинь». Основная ценность мероприятия – это люди, которые нашли себя в любимом деле и готовы поделиться своими личными историями с участниками форума.

Форум #любиточтоделаешь проводится с 2015 года, его уже принимали в Москве, Белгороде и Осло. Среди гостей предыдущих форумов – известные предприниматели, создатели проектов, лидеры мнений в разных областях, думающие и неравнодушные.

Формат подразумевает отказ от скучных конференций и навязанных бизнес-формул, #любиточтоделаешь – это рассказ от первого лица об ошибках и достижениях в поисках собственного дела, живое общение и обмен опытом.

В Санкт-Петербурге форум пройдет впервые. Спикерами мероприятия станут:

Григорий Свердлин , директор благотворительной организации "Ночлежка";

, директор благотворительной организации "Ночлежка"; Артём Агабеков , создатель форума #любиточтоделаешь, компаний "Фабрика Окон" и Adventum;

, создатель форума #любиточтоделаешь, компаний "Фабрика Окон" и Adventum; Денис Шапкарин , основатель социального проекта "Подвиги", управляющий партнёр агентства Nectarin, сооснователь продакшн-студии Family и маркетингового агентства Feedstars;

, основатель социального проекта "Подвиги", управляющий партнёр агентства Nectarin, сооснователь продакшн-студии Family и маркетингового агентства Feedstars; Анастасия Лазибная , основатель интернет-портала для старшего поколения "Баба-Деда" и сообщества работодателей "Компании для Всех Возрастов";

, основатель интернет-портала для старшего поколения "Баба-Деда" и сообщества работодателей "Компании для Всех Возрастов"; Дмитрий Карпов , основатель Академии пляжного волейбола BVC;

, основатель Академии пляжного волейбола BVC; Евгения Шестакова, руководитель Санкт-Петербургской "Школы Голоса и Речи TopVox", преподаватель СПбУТУиЭ, автор книги "Говори красиво и уверенно".

Музыкальное сопровождение мероприятия – композитор и пианист Дмитрий Олегович Жученко.

«Форум #любиточтоделаешь – это правдивые и вдохновляющие истории, в основе которых лежит любовь к своему делу. Спикеры форума – профессионалы из разных сфер, чьи биографии подтверждают, что никаких секретных ингредиентов успеха нет. Есть воля, страсть и умение оставаться самим собой в любых ситуациях. – комментирует Альфия Мухаметова, основатель лагеря для предпринимателей JungleRoad, организатор форума #любиточтоделаешь в Санкт-Петербурге. – Для меня лично форум – это шаг к объединению неравнодушных людей, созидателей, что кажется особенно ценным в Петербурге, городе с особой энергетикой, располагающей к искренности и творчеству».

Гостей форума ждут 7 историй, музыкальные сюрпризы, угощения и напитки, новые знакомства и душевный нетворкинг на базе развлекательной игры «Узнай меня».

Партнёры-организаторы форума в Петербурге: лагерь для взрослых предпринимателей JungleRoad и цветочный сервис F42 Flowers.

Место: Ресторан «Цинь» (Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., 103, корп. Е)

Время: 16 сентября, c 15:00 до 21:00, регистрация участников – с 15:00.

Приобрести билеты можно на сайте https://lovewhatyoudo.timepad.ru/event/779504/