ГАРАНТ предоставляет правовую поддержку "без ограничений"

компания "Гарант"

Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ пополнилось новым продуктом – "Советы экспертов. Проверки, налоги, право".

Теперь помимо письменных заключений экспертов службы Правового консалтинга клиентам ИПО ГАРАНТ доступна возможность получать устные советы профессионалов в неограниченном количестве. Рекомендации даются по вопросам, затрагивающим большинство сфер законодательства:

• налогообложение;

• бухгалтерский учет и отчетность;

• бухгалтерский учет в организациях государственного сектора;

• трудовое право;

• гражданское право в части регулирования предпринимательской деятельности;

• гражданское право в части регулирования госзакупок;

• проверки контролирующих органов.

Более того, в их распоряжение предоставляется более 90 тыс. готовых решений Базы знаний службы Правового консалтинга – подробных ответов на вопросы со ссылками на нормативные акты и судебную практику, подготовленных высококвалифицированными юристами, бухгалтерами и аудиторами.

Обратиться в службу поддержки можно на сайте help.garant.ru. Для идентификации клиента используются персональные карточки. После прохождения процедуры авторизации необходимо ввести ФИО, номер телефона для обратной связи, электронный адрес и краткое содержание вопроса. После отправки заявки эксперты перезвонят в течение часа и предоставят необходимые разъяснения по интересующему вопросу.

Новый продукт вероятно станет одним из самых востребованных, поскольку многим специалистам по всей стране приходится ежедневно решать профессиональные задачи, но не у всех есть возможность и время разбираться в тонкостях законодательства или бухгалтерской деятельности. Однако у пользователей ИПО ГАРАНТ на связи целый штат экспертов, готовых прийти на помощь в сложных ситуациях.

Для получения подробной информации по услугам обращайтесь

к официальному партнеру компании ГАРАНТ в вашем городе.

ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»

Телефон: (812) 320-21-51

garant.spb.ru