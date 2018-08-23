ГАРАНТ предоставляет правовую поддержку "без ограничений"
компания "Гарант"
Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ пополнилось новым продуктом – "Советы экспертов. Проверки, налоги, право".
Теперь помимо письменных заключений экспертов службы Правового консалтинга клиентам ИПО ГАРАНТ доступна возможность получать устные советы профессионалов в неограниченном количестве. Рекомендации даются по вопросам, затрагивающим большинство сфер законодательства:
• налогообложение;
• бухгалтерский учет и отчетность;
• бухгалтерский учет в организациях государственного сектора;
• трудовое право;
• гражданское право в части регулирования предпринимательской деятельности;
• гражданское право в части регулирования госзакупок;
• проверки контролирующих органов.
Более того, в их распоряжение предоставляется более 90 тыс. готовых решений Базы знаний службы Правового консалтинга – подробных ответов на вопросы со ссылками на нормативные акты и судебную практику, подготовленных высококвалифицированными юристами, бухгалтерами и аудиторами.
Обратиться в службу поддержки можно на сайте help.garant.ru. Для идентификации клиента используются персональные карточки. После прохождения процедуры авторизации необходимо ввести ФИО, номер телефона для обратной связи, электронный адрес и краткое содержание вопроса. После отправки заявки эксперты перезвонят в течение часа и предоставят необходимые разъяснения по интересующему вопросу.
Новый продукт вероятно станет одним из самых востребованных, поскольку многим специалистам по всей стране приходится ежедневно решать профессиональные задачи, но не у всех есть возможность и время разбираться в тонкостях законодательства или бухгалтерской деятельности. Однако у пользователей ИПО ГАРАНТ на связи целый штат экспертов, готовых прийти на помощь в сложных ситуациях.
Для получения подробной информации по услугам обращайтесь
к официальному партнеру компании ГАРАНТ в вашем городе.
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
Телефон: (812) 320-21-51