Происшествия
На кольцевой полыхал BMW. Огонь полностью уничтожил автомобиль
Столб чёрного дыма взвился над КАД в Выборгском районе Петербурга днём 23 августа. По словам очевидцев, у съезда на Парашютную улицу загорелся автомобиль. На этом участке дороги проходят ремонтные работы, добавляют горожане.
Как рассказали в пресс-службе городского МЧС, сигнал о возгорании поступил в 16.30. На 129 км КАД загорелся BMW. Пожар ликвидировали к 17:16. Огонь уничтожил сгораемые части иномарки, остался только металлический скелет. Происшествие обошлось без пострадавших. К тушению пожара привлекали два расчета.
Согласно сервису «Яндекс. Пробки», сейчас на участке КАД от Парашютной до развязки на Выборгском шоссе собралась пробка в обе стороны.