На кольцевой полыхал BMW. Огонь полностью уничтожил автомобиль

Столб чёрного дыма взвился над КАД в Выборгском районе Петербурга днём 23 августа. По словам очевидцев, у съезда на Парашютную улицу загорелся автомобиль. На этом участке дороги проходят ремонтные работы, добавляют горожане.

Как рассказали в пресс-службе городского МЧС, сигнал о возгорании поступил в 16.30. На 129 км КАД загорелся BMW. Пожар ликвидировали к 17:16. Огонь уничтожил сгораемые части иномарки, остался только металлический скелет. Происшествие обошлось без пострадавших. К тушению пожара привлекали два расчета.

Согласно сервису «Яндекс. Пробки», сейчас на участке КАД от Парашютной до развязки на Выборгском шоссе собралась пробка в обе стороны.