«Зенит» назвал состав на первый матч с «Мольде» в Лиге Европы

Стал известен стартовый состав футбольного клуба «Зенит» на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против норввежского «Мольде», который пройдет 23 августа в Петербурге.

С первых минут на поле выйдут: вратарь Андрей Лунев, защитники Александр Анюков (капитан команды), Бранислав Иванович, Миха Мевля и Игорь Смольников, полузащитники Матиас Краневиттер, Эрнани, Далер Кузяев и Роберт Мак, нападающие Артем Дзюба и Себастьян Дриусси.

В запасе остались: Юрий Лодыгин, Луиш Нету, Эльмир Набиуллин, Евгений Чернов, Александр Ерохин, Магомед Оздоев и Антон Заболотный.

Начало матча в 19:00 по московскому времени.

Напомним, в предыдущем раунде турнира «Зенит» обыграл по сумме двух матчей минское «Динамо» (0:4, 8:1).