Владельцев компаний из «списка Белоусова» пригласили в Кремль обсудить изъятие у них сверхдоходов

Аппарат Андрея Белоусова пригласил на встречу с ним собственников 14 предприятий, у которых помощник президента России предложил изъять 513,7 млрд рублей. Пока согласились только двое. Об этом 23 августа сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

В рамках Российского союза промышленников и предпринимателей 24 августа состоится личная встреча Андрея Белоусова с теми, у кого он предлагал отобрать сверхдоходы. Первоначально на переговоры должны были прибыть только топ-менеджеры компаний, однако помощник президента захотел увидеть именно собственников.

На данный момент только два предприятия из «списка Белоусова» дали согласие на встречу – «Мечел» будет представлен Игорем Зюзиным, а «Уралкалий» – совладельцем Дмитрием Мазепиным. По предварительной информации, готовы присутствовать также глава «Фосагро» Андрей Гурьев и совладелец Evraz Александр Фролов. Владельцы «Северстали» и НЛМК, которые раньше раскритиковали предложения Белоусова, пока не дали согласия на встречу.

При этом пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не знает, состоятся ли переговоры Белоусова с владельцами компаний.

Напомним, 9 августа стало известно о предложении Андрея Белоусова изъять у металлургов и производителей удобрений сверхдоходы за 2017 год. СМИ сообщали о положительной резолюции президента РФ на документе, но позже глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что речь идет лишь о согласии проработать вопрос.

В списке оказались 14 металлургических, химических и горнодобывающих компаний: Evraz, «Норникель», ММК, НЛМК, «Северсталь», «Металлоинвест», СУЭК, «Мечел», АЛРОСА, «Полюс Золото», «Сибур», «Фосагро», «Уралкалий» и «Акрон». Утром 10 августа рынок уже отреагировал на эту инициативу — акции упомянутых в письме Белоусова компаний пошли вниз. Всего, по подсчетам помощника Владимира Путина, отчуждение сверхдоходов этих компаний должно пополнить госбюджет на 513,7 млрд рублей. Деньги было предложено потратить на исполнение «майских указов» президента России.

Минпромторг счел «план Белоусова» нецелесообразным. Еще более решительно инициативе Белоусова воспротивился Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).