Российский капитан получил срок в шведской тюрьме. Пьянство за рулем судна оценили в 4 месяца заключения

Окружной суд Мальмё приговорил к 4 месяцам заключения капитана из России, который посадил на мель судно у берегов Швеции. Об этом 23 августа пишет «Коммерсантъ».

Капитана признали виновным в управлении судном в нетрезвом состоянии. Россиянин был заключен под стражу 5 августа, три недели ему засчитали как часть уже отбытого наказания.

Напомним, сам инцидент произошел 31 июля. Грузовое судно BBC Lagos с 5 тыс. тонн пшеницы на борту село на мель в районе порта Хельсингборг в проливе Эресунн. Сухогруз направлялся из Литвы в Испанию, оно зарегистрировано на карибских островах Антигуа и Барбуда.

Капитан сразу же признался в том, что был нетрезв. Содержание алкоголя в его крови составило 2,5 промилле.