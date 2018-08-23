Три заправки на границе с Финляндией нашли временного владельца

Влиятельный выборгский бизнесмен и депутат Александр Петров со товарищи не смог найти покупателя на сеть заправок в Ленобласти, но три самые популярные — у границы с Финляндией — Выборгская топливная компания смогла сдать в аренду на год своему поставщику.

Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"

Как стало известно «Фонтанке», Выборгская топливная компания сдала в аренду две АЗС в Светогорске и одну в Выборге компании «Норд-Лайн», аффилированной с АО «Балтоп», которое специализируется на корпоративных продажах топлива и имеет небольшую сеть АЗС. Эти три станции, закрытые одновременно с семью другими в июне, вновь функционируют с прошлой недели на радость финнам и автотуристам.

ООО «Норд-Лайн», по данным СПАРК, зарегистрирована два года назад в Петербурге, по тому же адресу, что и «дочка» АО «Балтоп» ООО «Газинвестгрупп». Выручка компании за 2016 год составила менее 10 млн рублей, а год был завершён с убытком почти в полтора миллиона. Владелец и гендиректор «Норд-Лайна» – Виктор Сидоренко, который ранее занимал должность гендиректора в других специализирующихся на розничной продаже топлива компаниях: уже закрытого ООО «РН-Карт-Санкт-Петербург», а также ООО «Нева-Трейд Ойл» и ООО «Нефтетрейдойл».

Выручка АО «Балтоп» в 2017 году, по данным СПАРК, составила 2,1 млрд рублей, а чистая прибыль — 5,1 млн рублей. Стопроцентным владельцем является Роман Зайончковский. Среди клиентов АО — Морпорт СПб, Выборгтеплоэнерго, Пролетарский завод, а также силовые структуры — ФСО и ФСБ по Псковской области. На своём сайте «Балтоп» своими партнёрами помимо «ВТК» называет «Топ-Сис», «Статойл Ритэйл Оперейшнс», «Трансойл», «Несте Санкт-Петербург», «АВРО».

Как рассказал гендиректор «Норд-Лайна» Виктор Сидоренко, у компании в Петербурге и Ленобласти теперь 8 автозаправочных станций, включая три арендованные. Пока они продолжают работу под брендом «ВТК». Основной целевой группой клиентов на приграничных АЗС Сидоренко видит не столько финнов, сколько грузоперевозчиков.

«Станции брались в аренду не только с учётом клиентов из Финляндии. У нас существуют программы по предоставлению услуг для транспортных компаний, которые осуществляют грузоперевозки из Москвы в Финляндию, поэтому станции были важны для наших логистических цепочек», – пояснил бизнесмен.

«Норд-Лайн» поставлял топливо Выборгской топливной компании, а после закрытия цепочка была нарушена.

Напомним, ВТК выставила на аукцион 11 лотов на сумму 1,2 млрд рублей, включая 10 заправок в Выборгском районе Ленобласти. Компания в интервью «Деловому Петербургу» объяснила избавление от активов бензиновым кризисом и нерентабельностью. За две АЗС в Светогорске на улице Победы была установлена начальная цена в 350 млн рублей, а на Светогорском шоссе в Выборге — 120 млн. Однако автозаправочные комплексы с участками под ними «ВТК» так и не реализовала.

С компанией «ВТК» «Фонтанке» связаться не удалось — все телефоны компании молчат, а официальный сайт, судя по всему, уже продан.

По словам Сидоренко, стоимость АЗС сильно завышена, однако если «ВТК» установит «реальные цены», «Норд-Лайн» готов рассмотреть возможность их приобретения. Пока же в компании затрудняются назвать объёмы и количество клиентов, а также перспективы на фоне неблагоприятной ситуации в отрасли.

«Арендованные АЗС работают пятый день, сейчас сложно давать какие-то оценки. При переходе к новому собственнику теряются старые отношения с партнёрами, сейчас они [три арендованные у ВТК станции] качают в три раза меньше, чем у ВТК, которая имела свои объёмы за счет сети АЗС и связей с местными организациями. Оценивать можно будет через полгода», – заявил Сидоренко.

По данным финских СМИ, на вновь открытых заправках продают около миллиона литров топлива в месяц, что в среднем больше, чем на АЗС по ту сторону границы.

Дизель компания поставляет с ЛПДС «Красный Бор», бензин – с нефтебазы «Несте Санкт-Петербург» в Бронке, в дальнейшем не исключает поставок с Киришского нефтеперабатывающего завода.

Открытию АЗС особенно обрадовались по ту сторону границы. Сотни автомобилистов из Суоми снова стали ежедневно ездить в Россию заправляться. В соцсетях они активно обсуждают, можно ли уже расплачиваться картой и какая очередь на границе.

Сейчас литр бензина Аи-95 в Лаппеенранте или Иматре стоит примерно 1,60 евро (125 руб.), дизель продают в среднем по цене 1,40 евро (109 руб.) за литр. С учётом растущего курса евро разница в цене получается почти трёхкратная.

«Пару месяцев назад, когда закрыли заправки в Светогорске, трафик на пункте пропуска сократился примерно на 25%», – говорит Веса Кауконен, генеральный директор компании Beoscan Oy, которая раньше была финским партнёром «ВТК», а теперь заключила партнерский договор с новым арендатором по обслуживанию клиентов по топливным картам.

У финского предприятия, которое сотрудничает с разными российскими топливными компаниями, около 4000 клиентов. По его оценкам, 95% живущих в Иматре и Вяртсиля (посёлок на границе с карельской Костомукшей) финнов, кто запрашивает российскую визу, делают это исключительно ради поездок за бензином.

По данным СПАРК, «ВТК» принадлежит пятерым известным в Выборге физическим лицам: 21,28% – депутату и одному из акционеров «Выборгского судостроительного завода» Александру Петрову, 9,57% – экс-супруге бывшего первого вице-губернатора Ленобласти Константина Патраева Эльвире Патраевой, остальные 69,15% – давним партнёрам Петрова: Наталье Беликовой (29,79%), Юрию Паймулину (29,79%) и Сергею Паршину (9,57%). Убыток ООО «ВТК» за 2017 год составил 10,6 млн рублей (хотя ещё в 2016-м была прибыль в полмиллиона), оборот — 906 млн (-4%).

Яна Пруссакова, "Фонтанка.ру"