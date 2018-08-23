Теракт в Петербурге остался без заказчика. Одиозному Абу Салаху не смогли предъявить обвинение во взрыве в метро

Следственный комитет ходатайствует о заочном аресте выходца из Таджикистана Сирожиддина Мухтарова, по прозвищу Абу Салах, который считался заказчиком теракта в метро Петербурга. Вмененное ему преступление напрямую не связано со взрывом.

Как сообщили «Фонтанке» в Басманном суде Москвы, 23 августа от Следственного комитета поступило ходатайство о заочном избрании Мухтарову меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Рассмотрение материалов началось в 17 часов», – уточнили в пресс-службе суда.

По данным судебной картотеки, Мухтаров обвиняется в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 205.1 УК «Содействие террористической деятельности». Она исключает ответственность за склонение и вербовку лиц для осуществления терактов.

Впервые Абу Салаха и теракт в Петербурге связала ФСБ, заявив, что лидер группировки «Джамаат Таухид валь-Джихад» («Армия единобожия и войны») причастен «к реализации теракта в метрополитене города Санкт-Петербурга». Впоследствии Следственный комитет подтвердил вероятную причастность Мухтарова к подрыву.

В Басманный суд поступило также ходатайство о заочном аресте брата Абу Салаха. Обвинение в теракте ему предъявлено, он считается вероятным организатором.

Теракт в метро Петербурга произошел 3 апреля 2017 года. Погибли 16 человек, в том числе предполагаемый смертник Акбаржон Джалилов. Потерпевшими признаны 112 человек. Следствие завершено, обвинение предъявлено 11 лицам, дело рассмотрит Московский окружной военный суд.