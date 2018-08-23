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Строительство
24.08.2018 18:36
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«Я пока просто смотрю»: Американские санкции заставили петербуржцев активнее интересоваться недвижимостью

Строители жилья зафиксировали нетипичный для августа всплеск спроса на квартиры – количество звонков от потенциальных покупателей выросло на 10 - 25%.

«Я пока просто смотрю»: Американские санкции заставили петербуржцев активнее интересоваться недвижимостью

@PressFoto/cookelma

Предыдущий рекорд продаж строители поставили  в 2014 году, когда петербуржцы испытали первый валютный шок, обнаружив, что доллар стоит 48 рублей. Тогда за год было продано 5,16 млн кв. м нового жилья. В начале августа 2018 года курс рубля снова обвалился на фоне свежих американских санкций. Сейчас он находится в районе 67 рублей за доллар. Эксперты говорят о том, что ажиотаж 2014 года вряд ли повторится, но крупнейшие застройщики уже отметили оживление покупателей. 

Директор по развитию компании «Л1» Надежда Калашникова рассказывает, что по сравнению с июлем и количество обращений потенциальных покупателей, и число сделок выросло на 20%. В качестве причин повышенного спроса она называет колебания на рынке ценных бумаг, а также фактор сезонности — горожане возвращаются из отпусков.  

В «Сэтл групп» подтвердили повышение числа обращений на 10%. Впрочем, генеральный директор компании «Петербургская недвижимость» (входит в «Сэтл групп») Олег Пашин, считает, что пока рано говорить о влиянии именно валютных колебаний на спрос.  По его мнению, главным драйвером роста выступает рекордно низкий процент по ипотеке. В качестве фактора № 2 он назвал грядущие изменения в строительном законодательстве, о которых «Фонтанка» подробно рассказывала. Валютные скачки эксперт считает «дополнительным стимулом роста», при этом отметив, что курс напрямую не влияет на цену квадратного метра — её определяет политика застройщика, а также баланс спроса и предложения.

В «ЛСР», несмотря на рост интереса покупателей, уверены, что застройщикам не стоит ожидать повторения «урожайного» 2014 года. По версии компании, увеличение интереса может быть связано в первую очередь с тем, что многие клиенты хотят решить квартирный вопрос в уходящем году и заранее выбирают квартиры в ожидании предновогодних акций и получения премий и бонусов.

В группе компаний «Эталон» говорят, что продажи идут хорошо и без колебаний на валютном рынке. Как рассказывает коммерческий директор «Эталона»  Андрей Останин, только за первые 6 месяцев 2018 года продажи компании в денежном выражении выросли на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 27,4 млрд рублей, а количество сделок, заключенных за этот период, выросло на 16%, до 5105. Это позволило компании поднять цены на 6%.

Руководитель направления девелопмента Becar Asset Management Екатерина Тейдер придерживается другой точки зрения. «Люди видят, что происходит с экономикой, в основном глядя на динамику изменяющегося курса валют, и подозревают, что все не очень гладко. Для российского менталитета самым понятным инструментом сохранения  средств являются вложения в недвижимость», – рассуждает эксперт.

Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев с ней согласен. «Период относительного спокойствия, когда страна адаптировалась к западным санкциям, ВВП рос достаточно хорошими темпами, а валюта была стабильной, сменился периодом «беспокойства». Вводятся новые, достаточно жёсткие санкции, темпы расширения экономики снижаются, российский рубль стабильно падает по отношению к ведущим мировым валютам. В таких условиях у потенциальных приобретателей жилья нет никакой уверенности, что Центробанк не прибегнет к повышению ставки, что вызовет рост процентных ставок и по ипотечным кредитам», – рассказывает Алексей Коренев. 

Он предполагает, что на ближайшем заседании Банка России, которое должно состояться 14 сентября, ставка будет оставлена без изменений. Однако, учитывая весь накопившийся негатив, вполне возможно, что до конца года регулятор все же будет вынужден её увеличить. По мнению Алексея Коренева, поэтому отложенный  спрос и выплеснулся на рынок.

«Перспективы на следующий год выглядят и вовсе безрадостно. Поднимается на 2% НДС, что неизбежно приведет к росту стоимости практически всех товаров и услуг, включая и недвижимость. Крайне непопулярная пенсионная реформа тоже не дает поводов для оптимизма. Перспективы введения новых санкций и существенной девальвации национальной валюты окончательно убивают надежды на то, что недвижимость станет более доступной, а ипотечные ставки продемонстрируют новые рекорды снижения. В таких условиях покупатели предпочитают поспешить с приобретением недвижимости», – резюмирует аналитик. 

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»

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