Гепатит на колесах. Как молчание Роспотребнадзора разогнало инфекцию

Роспотребнадзор две недели скрывал вспышку гепатита среди сотрудников Nissan и Toyota в Петербурге. За это время последовательно заболели тридцать человек.

Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ

Производители перевели работников на сухпаек и оснований останавливать конвейер не видят. Поставщик питания уверен, что источником гепатита стала не еда.

Петербургские суды 23 августа приняли заявления Роспотребнадзора о запрете деятельности кейтеринговой компании MFC Food, предположительно занесшей острый вирусный гепатит А на предприятия. Но закрытие столовых не остановило болезнь.

По данным комитета здравоохранения Петербурга, сотрудники Nissan и Toyota стали поступать в инфекционную больницу Боткина с 10 августа. По состоянию на вчерашний день медики зафиксировали 14 случаев. К вечеру сегодня их число возросло до 29, из них семнадцать – с Toyota.

«Это общее количество госпитализированных. Не у всех пациентов лабораторно подтвержден гепатит», – добавили в комитете.

Заводы расположены в разных районах Петербурга, в Парголово и Шушарах, но у них один поставщик питания. Столичная компания MFC Food принадлежит кипрскому офшору, показывает годовую выручку свыше 1 млрд рублей, на рынке корпоративного питания работает с 1998 года, за это время ее клиентами стали «Роснефть», РЖД, концерн «Калашников», Coca-Cola, банки, торговые сети, автопроизводители.

Публично Роспотребнадзор признал вспышку гепатита только 23 августа после публикации «Фонтанки» и лишь сегодня в Выборгский и Пушкинский суды поступили материалы ведомства на временную приостановку деятельности MFC Food. На компанию составлены протоколы по статье 6.6 КоАП «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения», санкция – запрет работы до 90 суток.

Роспотребнадзор однозначен. Отобранные пробы еды и воды в столовых заводов не соответствуют гигиеническим нормативам, а сотрудники MFC Food (ООО «эМэФСи») не были привиты против вирусного гепатита А и не обследованы на кишечные вирусные инфекции. Столовые закрыли, но сотрудники продолжают ходить на работу. Их обследуют без отрыва от производства и отправляют в больницу, если есть признаки гепатита. На Nissan и Toyota работают около пяти тысяч человек.

Директор MFC Food по развитию Дмитрий Худяков прислал «Фонтанке» официальную позицию компании, которая полностью противоречит выводам Роспотребнадзора:

«Все наши сотрудники здоровы. Они привиты и обследованы на кишечные инфекции. Взятые пробы продукции, сырья и смывов с рабочих поверхностей не содержат вируса и соответствуют нормам. Столовая не является источником гепатита А».

Как рассказывали «Фонтанке» сотрудники Nissan, пищеблок на заводе прикрыли три дня назад и перевели их на сухой паек.

«Кормят сэндвичем с бутылкой воды, заставляя при этом работать полную смену вместо карантина. Рабочие вещи носим с собой домой и утром их несем назад».

В пресс-службе Nissan сообщили, что предписание Роспотребнадзора о мерах по борьбе с гепатитом получено 20 августа, завод действительно работает.

В штатном режиме функционирует и Toyota.

«У нас нет оснований приостанавливать производство, – пояснили в пресс-службе. – Для организации питания выбран другой поставщик, проведена тщательная обработка бытовых и производственных помещений, проводится вакцинация сотрудников».

По данным Toyota, гепатитом заболели девять сотрудников, о большем количестве предприятию неизвестно.

Роспотребнадзор на профилактической остановке заводов не настаивает и, кажется, выводы для себя сделал. Компания MFC Food обещает в суде доказать, что к гепатиту непричастна, и в пример приводит сотрудничество еще с одним автопроизводителем Петербурга. Завод Hyundai подтвердил «Фонтанке», что случаев гепатита среди работников нет, сотрудничество со столичным кейтерингом продолжается.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»