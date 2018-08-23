В центре Петербурга снесли здание Красноармейского телефонного узла. Вместо него построят элитное жилье

На Малодетскосельском проспекте уничтожается здание сталинских времен. На земельном участке работает строительная техника. Об этом с места событий 23 августа сообщает корреспондент «Фонтанки».

Михаил Огнев/

Участок под зданием в мае прошлого года выкупила компания «Еврострой-М», принадлежащая Оксане Кравцовой и Владимиру Селегеню. Полный тезка последнего является свекром Анны Селегень – дочери спикера Законодательного собрания Вячеслава Макарова. Группа компаний «Еврострой» специализируется на строительстве элитного жилья и реализовала уже 5 проектов, в числе которых строительство домов на Крестовском острове.

Как корреспонденту рассказали в компании «Еврострой», по адресу: Малодетскосельский проспект, 40, на земельном участке площадью почти 4 Га будет построен элитный дом премиум-класса на 105 квартир. Продажи жилья начнутся в конце сентября, а средняя цена квадратного метра составит 170 тысяч рублей. Проект дома назвали «Идеалист». Сообщается, что сдать его планируется в 2021 – 2022 годах. Уже получено разрешение на строительство.

Трехэтажное здание на Малодетскосельском проспекте было построено в 1935 году по проекту архитектора Ивана Кудрявцева. Фасады были отделаны в сталинской стилистике. Внутри располагался Красноармейский телефонный узел.