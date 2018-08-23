«Как тебе такое, Илон Маск?» «Калашников» показал российского конкурента Tesla на базе «Москвича»

Концерн «Калашников» представил на суд зрителей свою новейшую разработку - электрический концепт-кар CV-1 на базе ретрокузова ИЖ-21252 «Комби».

«Эта технология позволит нам встать в один ряд с мировыми производителями электрокаров, как, например, Tesla, и составить им конкуренцию», – говорится в заявлении компании.

Российский концерн заверяет, что суперкар содержит уникальные системы, разработанные «Калашниковым». Новинка сможет развивать мощность до 1,2 МВт благодаря 50-килограммовой электрической батарее, емкость которой составляет 90 кВтч. Запас хода, как говорят разработчики, составляет 350 км.

Ранее концерн представил еще несколько своих новинок — например, робота «Игорька», новый автомат Калашникова, мотоцикл Urban Moto и электрокроссовер.