Медведи стали нападать на Сочи из-за вырубки лесов человеком. Пока пострадал только гусь

Экологи в Сочи бьют тревогу: за последнее время зафиксировано уже 11 вылазок медведей в жилые районы города. Во время последней прогулки косолапый преодолел забор и съел гуся. Нападение попало на видео.

Диких зверей все чаще можно встретить около мусорных баков курорта и мест, где держат домашних животных. Причиной такого поведения медведей, лис и волков стала деятельность людей, которые вырубили леса, и теперь животным нечего есть. Об этом «Интерфаксу» рассказал академик Российской академии естествознания, доктор биологических наук, профессор Анатолий Кудактин.

Особенно остро ситуация с вылазками медведей в жилые районы стоит в Адлерском районе, где сосредоточены олимпийские и рекреационные объекты. Именно здесь животные были вытеснены из естественной среды обитания из-за развития инфраструктурных проектов.

Экологи считают, что решением ситуации может стать ликвидация мусорных баков или их бóльшая герметичность, так как именно пищевые отходы привлекают зверей. Кроме того, одним из предложений «было проводить мероприятия по их отпугиванию». О восстановлении лесов речь не идет.