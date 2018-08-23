«Как можно объявить импичмент кому-то, кто проделал великолепную работу». Трамп пригрозил, что его отставка обрушит рынки

Импичмент президента США приведет к обрушению мировых рынков и негативным последствиям для американской экономики. Об этом 23 августа в интервью Fox News заявил Дональд Трамп.

«Я не знаю, как можно объявить импичмент кому-то, кто проделал великолепную работу. Если мне когда-либо объявят импичмент, я думаю, что рынки обрушатся, я думаю, что все станут очень бедными», – сказал американский лидер.

Напомним, ранее в ходе судебных разбирательств признали виновными бывшего главу избирательного штаба Трампа Пола Манафорта и его экс-адвоката Майкла Коэна. Обвинения не имеют отношения ни к президенту США, ни к возможному вмешательству России в американские выборы. Тем не менее появилась возможность объявить президенту импичмент «за тяжкие преступления и проступки», поскольку Коэн уверяет, что именно по указанию Трампа он платил его любовницам за молчание.