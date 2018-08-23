Жительница Петербурга получила два года условно за комментарии «ВКонтакте». Центр «Э» отыскал ее в группе «Питер решает»

Кировский суд Петербурга приговорил к условному сроку пользователя социальной сети «ВКонтакте» за оставленные под чужой публикацией комментарии. После возбуждения дела Ольга Черничкина удалила свою страницу.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 23 августа, Черничкина обвинялась по статье 282 УК «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

«13 декабря 2016 года подсудимая, находясь в квартире дома по Оборонной улице, действуя в качестве пользователя социальной сети «ВКонтакте», разместила комментарии в группе «Питер решает», которые содержали побуждение к использованию враждебных насильственных действий – убивать лиц, представителей народностей Кавказа и Средней Азии, а также применять иные насильственные действия, свидетельствующие о выражении враждебного отношения к указанным лицам», – уточняет пресс-служба.

Вину Черничкина признала. Суд приговорил ее к двум годам условно с испытательным сроком на год. Страницу пользователь удалила.