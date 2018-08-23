Рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз в отношении Банка «Санкт-Петербург»

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз в отношении долгосрочного рейтинга банковских депозитов в иностранной валюте ПАО «Банк «Санкт-Петербург» со «стабильного» на «позитивный» и подтвердило сам рейтинг на уровне «B1».

По мнению Moody’s, изменение прогноза по рейтингу БСПБ со «стабильного» на «позитивный» отражает тенденции к улучшению качества активов и прибыльности банка на фоне хорошей достаточности капитала банка, а также основывается на стабильном профиле ликвидности и фондирования банка.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.