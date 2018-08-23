Юбилейная, 155-я “Газель” впечаталась кузовом в “мост глупости”

Юбилейная, 155-я «Газель» не смогла протиснуться под «мостом глупости» на Софийской улице в Петербурге.

Об очередной глупой аварии 23 августа сообщают пользователи соцсетей, «Твиттер» моста также обновил «счетчик».

На фото у несчастного автомобиля перекосило кузов и сорвало тент.

Привет, Петербург!

У нас 155я Газель не прошла под Мостом глупости! pic.twitter.com/OLOF9svg4s — Мост глупости (@FoolsBridge) 23 августа 2018 г.

Предпоследние аварии с участием «Газелей» под известным мостом произошли на прошлой неделе – 14 и 15 августа.

В начале лета администрация Петербурга попыталась снизить аварийность участка у «моста глупости». После этого количество ДТП заметно снизилось, но машины тем не менее регулярно врезаются в жесткую планку, удивляя очевидцев своей самонадеянностью.