Петербургская «Ночлежка» открывает в Москве «Культурную прачечную»

Петербургская благотворительная организация «Ночлежка», которая помогает бездомным людям, совместно с фондом «Второе дыхание» осенью планируют открыть в Москве «Культурную прачечную». Это будет первый в столице бесплатный сервис стирки и сушки одежды для бездомных.

Здесь постирать и высушить свои вещи бесплатно сможет любой нуждающийся: для этого не нужны никакие документы или справки. В «Культурной прачечной» будет восемь стиральных и восемь сушильных машин, за один рабочий день в ней смогут постирать и высушить свои вещи 40–50 человек.

Оборудование для прачечной бесплатно предоставит одна сетей прачечных самообслуживания. Все остальные расходы по проекту поделят пополам «Ночлежка» и фонд «Второе дыхание»: днём в «Культурной прачечной» будут стирать вещи бездомные люди, а вечером и ночью сотрудники благотворительного фонда будут стирать пожертвованную им одежду, которую потом передают в центры социального обслуживания и благотворительные организации.

Для запуска проекта «Ночлежка» собирает 1,82 млн рублей. Это деньги, необходимые для ремонта и оборудования помещения и оплаты работы администратора в первый год.

Напомним, первая в России прачечная для бездомных была открыта «Ночлежкой» в Петербурге в ноябре 2016 года. На сегодняшний день в ней постирали свои вещи 5 511 нуждающихся. Прачечная в Москве — первый проект «Ночлежки» в столице. Также благотворительная организация планирует открыть приют и юридическую консультационную службу для бездомных людей.

Благотворительный фонд «Второе дыхание» основан в 2015 году. Он помогает вещами нуждающимся семьям в российских регионах, занимается трудовой социализацией людей из групп социального риска и переработкой текстиля, непригодного для дальнейшего использования.

«Ежегодно «Второе дыхание» принимает сотни тонн одежды, переданной нам горожанами. В отличие от других организаций, мы не ставим условий по качеству и состоянию принимаемых вещей, а говорим, что нам можно принести всё, что угодно. Для нас очень важно, чтобы любые вещи получили второй шанс как гуманитарная помощь или сырьё для вторичных материалов. Мы считаем, что вещи, которые мы передаём подопечным в 12 регионах России, должны быть свежими и чистыми. Поэтому логичным продолжением нашей деятельности стало открытие прачечной, где за год мы выстираем более 150 тонн одежды», – рассказал Дарья Алексеева, основатель и директор благотворительного фонда «Второе дыхание».