Ростуризм проверит туристические компании после ситуации с «Натали Турс»
В России может быть сформирован список компаний, работающих в сфере выездного туризма, для того, чтобы провести их проверку в следующем году.
Игроки туристического рынка России не исполняют взятые на себя обязательства перед клиентами в случае банкротства или прекращения деятельности из-за предоставления недостоверной информации. Для борьбы с такой практикой федеральное агентство по туризму и ассоциация «Турпомощь» намерены провести мониторинг туроператоров.
«Заявленная ими стоимость турпродукта оказывалась многократно ниже среднерыночного уровня, а декларируемые объемы деятельности не соответствовали экспертным оценкам масштабов их бизнеса. Подобные действия туроператоров приводят к занижению размера формируемых ими фондов персональной ответственности, а также страхуемой суммы гражданской ответственности», – говорится в заявлении на сайте федерального агентства по туризму 23 августа.
Ярким примером может служить ситуация с одним из старейших туроператоров России «Натали Турс», у которого совокупные обязательства перед клиентами составили 1,5 миллиарда рублей, а общий объем финансовых гарантий был чуть больше 150 миллионов рублей.
Ростуризм и «Турпомощь» предлагают принять меры для недопущения занижения компаниями размеров фондов персональной ответственности и сумм страхового покрытия. Для этого предлагается подготовить список туристических операторов России, которые отправляют туристов в другие страны, и проверить их в следующем году.
Справка:
Напомним, что в начале июля один из крупнейших туроператоров России «Натали Турс», работающий на рынке с 1992 года, аннулировал все проданные ранее туры. Глава компании Владимир Воробьев заверил, что это лишь временные трудности и что за путевки вернут деньги. Однако средств у туроператора оказалось катастрофически мало, в первую очередь на это обратили внимание клиенты, а за ними и Российский союз туриндустрии. Более 800 жалоб на действия туроператора, из которых почти 200 приходится на Петербург, уже поданы в Роспотребнадзор. В Российском союзе туриндустрии сообщали примерно о 6 тысячах заявлений на возмещение стоимости туров.
14 августа на сайте «Натали Турс» появилось сообщение о прекращении операционной деятельности. Однако в тот же день руководство опровергло эту информацию, заверив, что продажи возобновятся с октября.
Случай «Натали Турс» - не единичный. В начале июня прекратила работу и петербургская копания «Матрёшка-Тур». А 22 июня туроператор официально сообщил о прекращении деятельности «в связи с невозможностью исполнения обязательств по договорам реализации турпродукта». «Матрёшка-Тур» не может оперативно вернуться в реестр туроператоров из-за отзыва лицензии у страховой компании, которая предоставляла финансовые гарантии. Клиенты закрывшегося туроператора потребовали компенсацию на общую сумму 5,3 миллиона рублей.