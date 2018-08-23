Ростуризм проверит туристические компании после ситуации с «Натали Турс»

В России может быть сформирован список компаний, работающих в сфере выездного туризма, для того, чтобы провести их проверку в следующем году.

Игроки туристического рынка России не исполняют взятые на себя обязательства перед клиентами в случае банкротства или прекращения деятельности из-за предоставления недостоверной информации. Для борьбы с такой практикой федеральное агентство по туризму и ассоциация «Турпомощь» намерены провести мониторинг туроператоров.

«Заявленная ими стоимость турпродукта оказывалась многократно ниже среднерыночного уровня, а декларируемые объемы деятельности не соответствовали экспертным оценкам масштабов их бизнеса. Подобные действия туроператоров приводят к занижению размера формируемых ими фондов персональной ответственности, а также страхуемой суммы гражданской ответственности», – говорится в заявлении на сайте федерального агентства по туризму 23 августа.

Ярким примером может служить ситуация с одним из старейших туроператоров России «Натали Турс», у которого совокупные обязательства перед клиентами составили 1,5 миллиарда рублей, а общий объем финансовых гарантий был чуть больше 150 миллионов рублей.

Ростуризм и «Турпомощь» предлагают принять меры для недопущения занижения компаниями размеров фондов персональной ответственности и сумм страхового покрытия. Для этого предлагается подготовить список туристических операторов России, которые отправляют туристов в другие страны, и проверить их в следующем году.