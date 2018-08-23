Корпуса «Шуваловского» аккредитованы по программе «Военная ипотека»

ПАО «Группа ЛСР»

«Группа ЛСР» предоставляет военнослужащим специальные условия приобретения квартир в жилом комплексе «Шуваловский», который компания строит в Приморском районе Санкт-Петербурга. Теперь по программе «Военная ипотека» можно приобрести квартиры в корпусах №№15, 16 и 17.

В рамках данной программы сумма кредита – от 500 тыс до 2,486 млн рублей, который выдается военнослужащим сроком – от 36 месяцев по месяц наступления 45-летнего возраста заемщика (включительно). Первоначальный взнос должен от 20% от полной стоимости квартиры. Размер процентной ставки составляет от 9% годовых.

Подробнее об условиях ипотечного кредитования на сайте дом.рф.

На сегодня минимальная стоимость квартиры в аккредитованных корпусах составляет от 3,1 млн рублей. Покупателям доступны одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры, площадь которых варьируется от 36 до 109 кв. м. При этом квартиры будущим жильцам передаются уже с готовой отделкой. Ввод в эксплуатацию корпусов №№15, 16 и 17 намечен на конец 2019 года, а выдача ключей – до 30 июня 2020 года.

Жилой комплекс «Шуваловский» строится в Приморском районе на пересечении Парашютной улицы и Шуваловского проспекта. Это один из масштабных проектов, который «Группа ЛСР» реализует в Санкт-Петербурге. Всего здесь появятся 24 жилых дома, 12 из которых уже построены, а часть – заселены. Общая площадь жилого комплекса на 8 731 квартиру составляет около 640 000 кв. м. Завершить весь проект компания планирует к 2020 году.

Сегодня в этой части Приморского района уже есть все необходимые условия для комфортного проживания. Рядом с «Шуваловским» хорошая инфраструктура: супермаркеты, школы, детские сады, поликлиники, спортивные центры. На территории объекта построен детский сад на 250 мест.

«Шуваловский» отличает хорошая транспортная доступность: неподалеку станции метро «Комендантский проспект» и «Пионерская», развита сеть наземного транспорта, а автомобилисты оценят быстрый выезд на КАД и ЗСД. Окрестности комплекса знамениты масштабными зелеными зонами: Новоорловским и Северо-Приморским лесопарками, Удельным парком, Юнтоловским заказником, парком 300-летия Санкт-Петербурга. Из окон квартир, расположенных на верхних этажах, можно любоваться живописными пейзажами.

ПАО АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» лицензия Центрального банка №2312 от 28.11.2014г.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

ЖК «Шуваловский» - застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/shuvalovskiy/documents/