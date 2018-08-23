В распространении гепатита А на заводах Петербурга Роспотребнадзор обвинил поставщика питания MFC Foods. Он кормит «Роснефть» и РЖД

После публикации «Фонтанки» о вспышке гепатита на автомобильных заводах Петербурга Роспотребнадзор официально заявил о начале расследования и назвал единого поставщика питания для сотрудников предприятий.

Как сообщает Роспотребнадзор 23 августа, лабораторно подтверждены 18 случаев заболеваний острым гепатитом А у сотрудников «Ниссан» и «Тойота» – по девять на каждом заводе.

«Организатором питания на двух предприятиях является ООО «эМэФСи». В ходе расследования отобраны пробы продовольственного сырья, пищевой продукции и воды для лабораторного исследования на пищеблоках», – заявили в Роспотребнадзоре.

По результатам лабораторного исследования выявлены пробы продукции, не соответствующие гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, и грубые нарушения требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия в деятельности ООО «эМэФСи». «Сотрудники поставщика питания не были привиты против вирусного гепатита А и не обследованы на кишечные вирусные инфекции», – говорится в сообщении.

Роспотребнадзор временно запретил деятельность пищеблоков. Материалы дел направлены в суды Выборгского и Пушкинского районов для принятия решения об административном приостановлении деятельности ООО «эМэФСи» на предприятиях ООО «Ниссан Мэнуфэктуринг РУС» и ООО «Тойота Мотор Мануфэктуринг Россия».

На приостановке деятельности заводов Роспотребнадзор не настаивает, ограничиваясь «комплексом противоэпидемических, профилактических и дезинфекционных мероприятий, обследованием контактных лиц»: «При выявлении лиц с подозрением на вирусные острые гепатиты проводится их отстранение от работы для дальнейшего клинико-лабораторного обследования. Организована профилактическая вакцинация сотрудников предприятий».

ООО «эМэФСи» работает под брендом MFC Foods и входит в группу United Catering Group. В списке клиентов – «Роснефть», РЖД, концерн «Калашников», LG, Volkswagen и другие предприятия.

Директор United Catering Group по развитию Дмитрий Худяков сообщил «Фонтанке», что о вспышке гепатита ему ничего не известно.