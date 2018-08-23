Московские ворота открыли впервые за 15 лет. «Фонтанка» поднялась наверх и посмотрела на город

В преддверии 180-летнего юбилея Московских триумфальных ворот в Петербурге открыли лестницу на крышу памятника. Нога человека в последний раз туда ступала 15 лет назад. «Фонтанка» показывает уникальные кадры города с 23-метровой высоты.

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Инициатором подъёма стал писатель-митёк Михаил Сапего. Вместе с собой он взял фотографов, которые сделали несколько снимков для 250-страничного альбома, посвящённого истории Московских ворот. Книга выйдет к октябрю.

«У меня была идея — показать связь времён. Ведь периодически в 20 – 30-х годах разрешали фотографам подниматься на крышу. Поэтому сегодня был важный день, — рассказал Михаил Сапего «Фонтанке» 23 августа. — Я чувствовал себя Гагариным, который совершил один виток и приземлился... Я занимался пятнадцать лет историей ворот. Это стало, наверное, главным на сегодняшний день делом жизни».

Как рассказал нашему изданию заместитель главы администрации Московского района Никита Александров, ключ от ворот хранится в Музее городской скульптуры, который следит за памятником. Дверь на лестницу удалось открыть только с третьей попытки.

«Два раза до того, как дверь открылась, туда приезжали музейщики. У сотрудников не получалось открыть дверь, она достаточно тяжёлая и просела. Помогло упорство. Памятник не пострадал, даже не поцарапали», — сказал он.

Внутри ворот оказалась чисто и сухо. А на крыше нашли следы пребывания чаек — обглоданные куриные косточки.

В последний раз доступ на крышу ворот открывали в 2003 году, когда проходила реставрация памятника.