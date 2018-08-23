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Бизнес
23.08.2018 15:07
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ФАС просит нефтяников отказаться от экспорта бензина, чтобы предотвратить рост цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) просит нефтяные компании полностью прекратить поставки бензина на внешние рынки. Об этом 23 августа сообщает «Коммерсант» со ссылкой на начальника управления регулирования ТЭК ведомства Дмитрия Махонина. 

По его словам, такая необходимость возникла в связи с осенними ремонтами на НПЗ. «Ситуация эта подробно была разобрана вчера на совещании у вице-премьера РФ Дмитрия Козака. Поставлена задача не снижать бдительность с точки зрения контроля за ценовой ситуацией», – сказал Махонин.

Решение отказаться от экспорта уже принял «Сургутнефтегаз». Компания переориентируется на внутренний рынок и будет в месяц поставлять порядка 100 тыс. тонн топлива. «Это хороший объем — он может компенсировать выпадающие объемы по ремонтам и так далее», – отметил представитель ФАС.

Ранее Российский топливный союз предупредил администрацию президента, что цены на бензин могут резко вырасти в 2019 году из-за повышения акциза и НДС.

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