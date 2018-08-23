Степан Демура: ЦБ занимается оральными интервенциями - доллар будет по 75 рублей

На фоне падающей нефти и новых санкций отказ ЦБ от покупки валюты не спасет рубль.

Степан Демура//twitter.com/demura_stepan

Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура предсказал мировой экономический кризис 2008 года за несколько лет до его начала и предугадал роковое падение рубля в 2014-м. В августе 2018 он видит симптомы того, что ситуация скоро повторится, и российские регуляторы никак не смогут на это повлиять.

- Центробанк решил с 23 августа не закупать валюту для Минфина до конца сентября. Правда, курс уже достиг 69 рублей – впервые с апреля 2016 года. Насколько это своевременный шаг для регулятора?

– Это решение ни о чем вообще. Это все оральные интервенции, на которые мировому рынку глубоко наплевать, потому что он живет по своим глобальным законам. Просто был перекуплен рынок локально (на сленге финансистов это означает, что цена подскочила слишком быстро и высоко – прим. «Фонтанки»). Нужна была коррекция — её делают. Ничего не произошло.

- Насколько теперь рубль может укрепиться до конца сентября?

– Действия ЦБ и курс рубля это вещи связанные весьма и весьма опосредованно. Не думайте, что раз ЦБ что-то не будет делать до конца сентября, то всё начнет укрепляться. Поймите, ЦБ – это очень маленький игрок на мировом финансовом рынке – у него нет ресурсов, у него нет валюты, там нет профессионалов.

- Но есть же сейчас небольшая коррекция.

– С таким же успехом можно утверждать, что «рубль отреагировал на тот факт, что вчера не опубликовали санкции». Положительная новость? Значит с запозданием рубль начал укрепляться!

- По вашему мнению, какой курс будет в сентябре?

– А на какой день? С таким же успехом можно подбрасывать монетку. На мой взгляд, до конца года мы увидим 75 рублей за доллар.

- В сентябре ЦБ снова начнет закупать валюту?

– Я думаю, да. Валюта нужна Минфину, нужна ЦБ. Россия практически отрезана от международного рынка фондирования, при том, что мы – страна импортирующая. Поэтому нужна валюта, в стране её нет.

- Что теперь делать тем, кто собирается в зарубежный отпуск на зимние каникулы — закупать валюту впрок?

– Стандартная игра между страхом и жадностью. У нас в стране всегда так: 40 рублей за доллар – это дорого, 50 - это неприлично дорого, а вот по 80 рублей – это в самый раз купить! Если планируете ехать в отпуск и делать траты в валюте — покупайте. Но если вы не профессионал, то у вас не получится заработать на этом.

- В правительстве гордились, что отвязали курс рубля от нефти. И какое-то время казалось, что это действительно так. Сейчас все возвращается вспять?

– Привязки к нефти никогда и не было. Люди путали причины и следствие. Динамика цен на нефть и динамика курсов валют развивающихся рынков вообще никак не связаны между собой. Они связаны с действиями Федеральной резервной системы США и с наличием ликвидности на мировых рынках (то есть активов, которые быстро продаются по рыночной цене. Ликвидный — обращаемый в деньги. – прим. «Фонтанки»). Ликвидность и большое количество денег приводят к тому, что у инвесторов повышается аппетит к риску. Значит, растут сырьевые активы, растут развивающиеся рынки и тому подобное. Волна ликвидности уходит — и все начинает падать. Так что не нефть определяет динамику курса рубля и цен на нефть, а злые люди из ФРС.

- А какие прогнозы по нефти? Есть ли события, которые могут повлиять на её цену в ближайшее время?

– События не двигают рынком. Движение рынка определяет наше восприятие событий. Нефть сейчас заканчивает долгосрочную коррекцию и теперь у неё падающий тренд. Как один из факторов это будет сказываться на рубле негативно.

- Как скажутся новые американские санкции?

– У президента США, у Госдепа и Минфина есть некоторое поле для маневра, в зависимости от поведения Кремля. Если он не станет отрываться от действительности и продемонстрирует здравый смысл, значит что-то отложат на потом, либо вообще не будут использовать. Но если все останется так, как есть – то вмажут по полной. Ни правительство, ни ЦБ с этим сделать ничего не смогут. У них не хватает ни ресурсов, ни кадров, чтобы выработать последовательную экономическую и финансовую политику.

- Россия вышла из топ-30 крупнейших держателей американских облигаций, сократив свою долю на $80 млрд. Поможет ли это компенсировать удар?

– Я не думаю, что Россия вышла из облигаций. У нас же всегда все самые умные. Если раньше эти облигации числились на счете ФРС, то теперь они перешли на какие-нибудь офшоры, которые принадлежат ЦБ, но числятся как владения офшорных юрисдикций. Но все проводки известны. Получится, что сами себя высекли.

- Вы думаете, что повторится ситуация 2014 года?

– 2014 год был просто рекламным роликом. Кино начинается сейчас. Ситуация будет как в 2008-м – начале 2009-го года, во время мирового финансового кризиса. Только она быстро не пройдет и не закончится. И будет только ухудшаться.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»