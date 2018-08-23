В Петербурге на заводах Nissan и Toyota — вспышка гепатита. Выпуск автомобилей продолжается

Персонал автомобильных заводов Петербурга госпитализируют в инфекционные больницы с диагнозом «гепатит А». Причину эпидемвспышки ищут, сотрудники говорят о десятках зараженных.

Как стало известно «Фонтанке» 23 августа, о заражении автомобилестроителей на предприятиях Nissan, Toyota и Hyundai одновременно заговорили еще на прошлой неделе.

Как сообщил нашему изданию сотрудник Nissan, на завод приходил Роспотребнадзор, после чего столовую закрыли, а смену перевели на питание сухпайками: «На весь день дают какой-то непонятный сэндвич, воду и йогурт. Восьмичасовую смену не отменяют. Рабочую одежду мы приносим из дома и домой уносим, на заводе не оставляем».

По словам сотрудника Toyota, «о вопиющей эпидемии» руководство старается не распространяться, чтобы не объявлять карантин и не останавливать производство.

Другие собеседники «Фонтанки» рассказывают о ежедневных случаях госпитализации сотрудников с гепатитом А.

Один читатель написал о 37 подтвержденных диагнозах. По информации «Фонтанки», официально зарегистрированных больных на Nissan и Toyota не более 15, результаты анализов сотрудников Hyundai еще не готовы, но они тоже жалуются в редакцию на проблемы со здоровьем.

Завод Nissan расположен на Комендантском проспекте в Парголово, Toyota – на Софийской улице в Шушарах, Hyundai – на Левашовском шоссе. Общее количество сотрудников – около 7000 человек.

Причину инфекции пока не нашли. Редакция запросила комментарии о вспышке гепатита у заводов, комитета здравоохранения и Роспотребнадзора.