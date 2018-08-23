Заступился за кошек и получил ножом в грудь. В Чувашии осудили мужчину, убившего тестя в его день рождения

Шумерлинский районный суд Чувашии приговорил к 7 годам колонии строгого режима 45-летнего мужчину, который убил своего 67-летнего тестя. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Как установило следствие, 26 мая 2018 года осужденный гулял на дне рождения своего тестя в селе Кудеиха Порецкого района. Оба пили алкоголь. В ходе празднования между мужчинами возник конфликт на почве неприязненного отношения зятя к кошкам тестя.

«Осужденный вину в совершении преступления признал, пояснив, что конфликт начался из-за того, что потерпевший начал высказывать ему претензии и оскорбления в связи с тем, что он прогнал с кухонного стола запрыгнувших туда кошек», – говорится в сообщении прокуратуры.

В ответ на оскорбления мужчина достал нож и ударил своего тестя в грудную клетку. Осужденный дал признательные показания, его признали виновным в умышленном убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ).