Песков увильнул от комментариев по поводу заявления Путина о смягчении пенсионной реформы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о скором заявлении Владимира Путина по поводу смягчения пенсионной реформы. Об этом сообщают «Ведомости» в четверг, 23 августа.

«Мне нечего сказать. Если президент посчитает нужным, он это сделает. Пока мне нечего сказать», — ушел от ответа Песков.

В четверг в российских СМИ появилась информация о том, что Путин сделает заявление о смягчении пенсионной реформы во время визита в Новосибирскую или Омскую область, намеченного на 28 августа. При этом он должен сказать что-то неожиданное. Эксперты уже составили список вариантов того, как и в какую сторону может измениться законопроект, поправки в который рассмотрят осенью.

По информации в СМИ, в Кремле изначально планировали, что президент внесет изменения в законопроект правительства. Правда, собирались сделать это осенью, но общественное возмущение заставило сдвинуть сроки.

Информация о том, что Владимир Путин планирует лично заняться разъяснительной работой и популяризацией пенсионной реформы, появилась в начале августа. Сообщалось, что лидер государства может выступить перед людьми в День шахтера (26 августа) или перед новосибирским форумом «Технопром-2018», который пройдет с 27 по 30 августа.

Напомним, на этой неделе в Госдуме состоялись первые парламентско-общественные слушания по вопросу пенсионной реформы. Если вы не следили за их ходом, можете посмотреть трансляцию «Фонтанки».