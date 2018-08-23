Трое петербургских полицейских вымогали деньги на новые IPhone 7. Незаконный бизнес-план оценили на условный срок

Кировский районный суд Петербурга приговорил троих бывших полицейских – Никиту Мясникова, Владимира Гринчака и Артема Белянина. 23 августа их признали виновными в превышении должностных полномочий и мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба судов города, в ходе заседания установлено: начальник отделения по противодействию организованной преступности подполковник полиции Белянин получил информацию о причастности жителя Петербурга к незаконному обороту наркотиков. Обладая этим знанием, Белянин с коллегами – майором Гринчаком и подполковником Мясниковым – незаконно задержал горожанина, заковав его в наручники. Свою жертву стражи порядка доставили в отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кировского УМВД, где с помощью угроз требовали 1,1 млн рублей за освобождение от нависшей уголовной ответственности. У мужчины отобрали мобильный телефон и банковскую карту. На служебной машине полицейские прокатились по банкоматам и обналичили часть денег. На оставшиеся купили четыре седьмых айфона. Всего с карты была потрачена 421 тысяча рублей.

Подсудимые признали вину, возместили моральный и материальный ущерб. Всем уже экс-полицейским назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы условно с запретом на два года занимать должность в МВД.