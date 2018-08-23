Subaru в компании с Toyota и Nissan прекращает выпускать дизельные автомобили

Японская компания Subaru пополнила список автопроизводителей, прекращающих поставки автомобилей с дизельными двигателями на европейский рынок. Об этом сообщает 23 августа Fleeteurope.

Subaru уже сейчас полностью убрала все дизельные автомобили из розничной продажи. Пока что в Европе еще можно найти Subaru Forester c дизелем, но буквально в течение нескольких недель ожидается появление нового «лесника». Также в линейке Subaru к концу года появится подключаемый гибрид, а к 2021 году и полностью электрические машины.

Toyota ранее объявила, что уже с этого года прекращает поставки дизелей в Европу, Nissan распродает остатки и также больше не будет заниматься дизелями, Fiat-Chrysler объявил о полном прекращении производства дизельных двигателей к 2022 году. Renault и VW находятся под сильнейшим давлением и, судя по всему, вскоре откажутся от детища Рудольфа Дизеля.

Катализатором массового отказа от дизельных двигателей послужил скандал с Volkswagen, известный как «дизейльгейт». Фальсификация экологических тестов привела к пересмотру всей процедуры тестирования автомобилей и ужесточению экологических норм. В Евросоюзе вводятся новые стандарты. Процедура тестирования WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) делает практически невозможным прохождение тестов для существующих дизельных двигателей. Разработку новых двигателей, которые теоретически смогут соответствовать этим стандартам и проходить новые, значительно более жесткие тесты, признали экономически нецелесообразной.