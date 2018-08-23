Центробанк решил спасать рубль и отказывается от закупок иностранной валюты

Курс российской валюты уже в ближайшее время может укрепиться – Банк России на фоне резкого ослабления рубля решил с 23 августа не закупать валюту для Минфина до конца сентября.

«Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков. Решение о возобновлении покупки иностранной валюты в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение сентября 2018 года», — говорится в сообщении регулятора.

Рынки отреагировали на изменения положительно — стоимость доллара на Московской бирже снижается и сделки проходят на уровне 68,28 руб., а евро торгуется на уровне 78,9 руб.

На торгах 23 августа курс российской валюты поставил антирекорд с апреля 2016 года, пробив отметку в 69 рублей за доллар и приблизившись к 80 рублям за евро. Согласно установленному ЦБ на 24 августа официальному курсу, евро подорожает более чем на рубль — с 78,19 до 79,25 руб. Курс доллара увеличится почти на столько же — с 67,61 руб. до 68,52 руб.