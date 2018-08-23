Жители Ставрополья обвинили следователя СК в покровительстве ОПГ. Руководство начало проверку

Ставропольское следственное управление СК РФ проверяет информацию о том, что руководитель одного из районных следственных отделов Ставрополя покровительствует преступной группе.

Об этом 23 августа сообщает официальный сайт ведомства. СК начал проверку после ролика в Интернете, в котором утверждается, что возглавляющий следствие Промышленного района Сергей Антоненко близок к ОПГ с участием сотрудников правоохранительных органов и адвоката. Злоумышленники обманом продавали дома, квартиры, машины без согласия владельцев и забирали деньги себе.

«И.о. руководителя следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю Аслан Шехмурзов поручил провести служебную проверку по размещенным в Интернете сведениям, тщательно проверив все доводы граждан», – отмечает пресс-служба управления.

При этом уже ведется другая проверка по Антоненко. Она проводится в рамках уголовного дела о мошенничестве, фигурантами которого являются местный житель Цалиев, адвокат Петенко, замначальника УМВД России по Ставрополю Новиков и другие. Всех, кто пострадал от этой группы, ждут в краевом управлении Следкома.