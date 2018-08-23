Танк Т-34 из Ленинградской области перевернулся во время военного парада на глазах у нескольких тысяч жителей Курска

В Курске военный парад в честь 75-летия победы на Курской дуге завершился конфузом: на глазах у гостей праздника набок завалился один из символов триумфа советских войск — танк Т-34.

Пользователи соцсетей 23 августа активно делятся фотографиями и видеозаписями, на которых запечатлен, как они утверждают, «позор». Другие свидетели защищают танкиста, совершившего неверный маневр.

Т-34 перевернулся набок в момент заезда на платформу грузовика, который должен был доставить танк на родную стоянку. Сообщается, что никто не пострадал. За безопасностью танкиста и наблюдателей проследили спасатели, мгновенно оказавшиеся на месте аварии.

Упавший танк Т-34-85 был доставлен на парад из Ленинградской области и возглавил колонну техники на параде в Курске. Машина была выпущена в 1943 году Челябинским тракторным заводом. Танк был непосредственным участником боевых действий.

Парад принимал командующий общевойсковой армией Западного военного округа генерал-майор Андрей Иванаев, руководил военным смотром командир 448-й ракетной бригады Дмитрий Мартынов.

В параде приняли участие более 1500 военнослужащих из Москвы, Воронежской, Белгородской, Брянской, Смоленской, Нижегородской и Ленинградской областей. В механизированной колонне парада были представлены 75 единиц техники. В завершение парада над зрителями пролетела военная авиация.