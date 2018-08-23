Сайт госуслуг частично перестал работать на следующий день после проблем на портале Росреестра

Сбой на портале государственных услуг www.gosuslugi.ru произошел 23 августа. Об этом сообщают читатели «Фонтанки». Также информация появилась в различных телеграм-каналах.

По их словам, перестала работать часть сервисов сайта и появилось сообщение: «Сервисы портала и госуслуги могут быть недоступны. Приносим извинения и просим подождать, скоро мы всё исправим». Позднее надпись изменилась на «Внимание! Текст дисклаймера». При этом навигация по сайту работает без перебоев, проблемы возникают у зарегистрированных пользователей при попытке воспользоваться сервисами.

Оператором сайта государственных услуг является «Ростелеком». Официально в компании не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, но собеседник «Фонтанки» в организации предположил, что сегодняшний сбой может быть связан с проблемами в работе Росреестра, который также обслуживает все тот же «Ростелеком».

Сайт службы государственной регистрации, кадастра и картографии работал с перебоями 21-22 августа из-за аварии, произошедшей 20 августа в центре обработки данных оператора, однако официально в «Росреестре» рассказали, что наблюдавшиеся задержки в работе 22 августа 2018 года были связаны со сбоем программного обеспечения одного из компонентов сайта, а причину оперативно устранила служба технической поддержки.

На момент публикации новости текст сообщения на портале госуслуг снова изменился на более информативную версию.

Сайт позволяет получить информацию о государственных и муниципальных услугах. С помощью электронного сервиса «Госуслуги» можно проделать самые разнообразные операции, начиная от записи к врачу и заканчивая получением загранпаспорта.