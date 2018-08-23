Происшествия
Сайт госуслуг частично перестал работать на следующий день после проблем на портале Росреестра
Сбой на портале государственных услуг www.gosuslugi.ru произошел 23 августа. Об этом сообщают читатели «Фонтанки». Также информация появилась в различных телеграм-каналах.
По их словам, перестала работать часть сервисов сайта и появилось сообщение: «Сервисы портала и госуслуги могут быть недоступны. Приносим извинения и просим подождать, скоро мы всё исправим». Позднее надпись изменилась на «Внимание! Текст дисклаймера». При этом навигация по сайту работает без перебоев, проблемы возникают у зарегистрированных пользователей при попытке воспользоваться сервисами.
Оператором сайта государственных услуг является «Ростелеком». Официально в компании не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, но собеседник «Фонтанки» в организации предположил, что сегодняшний сбой может быть связан с проблемами в работе Росреестра, который также обслуживает все тот же «Ростелеком».
Сайт службы государственной регистрации, кадастра и картографии работал с перебоями 21-22 августа из-за аварии, произошедшей 20 августа в центре обработки данных оператора, однако официально в «Росреестре» рассказали, что наблюдавшиеся задержки в работе 22 августа 2018 года были связаны со сбоем программного обеспечения одного из компонентов сайта, а причину оперативно устранила служба технической поддержки.
На момент публикации новости текст сообщения на портале госуслуг снова изменился на более информативную версию.
Сайт позволяет получить информацию о государственных и муниципальных услугах. С помощью электронного сервиса «Госуслуги» можно проделать самые разнообразные операции, начиная от записи к врачу и заканчивая получением загранпаспорта.