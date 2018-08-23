Смольный выгнал торговцев из Аллеи парящих зонтиков

Смольный выгнал торговцев из Аллеи парящих зонтиков в Соляном переулке. Как рассказали «Фонтанке» в комитете по контролю за имуществом Петербурга, 23 августа сотрудники ведомства изъяли у предпринимателей две автолавки и киоск по приготовлению и продаже вафель. У торговцев отсутствовало разрешение на установку нестационарной торговли, пояснили в ККИ. На одну из автолавок также пожалуются в полицию — уезжая, она задела сотрудника комитета.

Фестиваль «Аллея парящих зонтиков» организует агентство событийного маркетинга PNP-project. Компания пообещала устроить горожанам интерактивную площадку, вмещающую в себя все виды уличного искусства: театр, музыку, стрит-арт, танец, а также накормить их стритфудом. В PNP-project на момент публикации затруднились прокомментировать отсутствие разрешений на торговлю.