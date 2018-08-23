На границе готовятся к пробкам из-за возвращающихся отпускников. Названы точные даты и часы пик

Пограничное управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти предупредило о возможных автомобильных очередях на границе с соседними Финляндией и Эстонией в ближайшую неделю. По прогнозу ведомства, семьи с детьми в ближайшие дни будут массово возвращаться в Россию из-за границы, чтобы успеть к началу учебного года.

В Погрануправлении заверили, что привлекут больше сотрудников, откроют все имеющиеся кабины для паспортного контроля и организуют реверсивное движение в часы пик. Туристам, которые едут из Эстонии, рекомендуют заранее записаться в «Электронную очередь» и следить за живой очередью на специализированном сайте.

По данным ПУ ФСБ, пиковая нагрузка на пункты пропуска ожидается 24, 29 и 30 августа после обеда и до 8 часов вечера на выезд из России, а на въезд — 25 августа с 18:00 до 22:00, 26 августа — с 14:00 до полуночи, 29-31 августа — с полудня и до 23:00.