ВТБ заплатит 46 млн за лоббистские услуги юрфирмы однокурсника Путина, банк которого рухнул

Петербургское адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» получит до 46,5 млн рублей за услуги по сопровождению обсуждения и принятия «согласованных с банком поправок в целях совершенствования законодательства». Один из основателей бюро Николай Егоров — однокурсник президента Владимира Путина и совладелец лишенного лицензии ОФК-банка.

Бюро, как следует из приложения к соглашению, будет консультировать ВТБ до 31 июля 2019 года, сопровождая принятие поправок, касающихся банковских гарантий при госзакупках и деталей заключения и расторжения контрактов на строительство. Работа разделена на два этапа: до момента принятия их Госдумой в первом чтении и до момента подписания закона президентом.

В начале года ОФК-Банк, где среди акционеров числится Николай Егоров, последовательно лишился лицензии и получил иск о банкротстве от Центробанка. В регуляторе заподозрили вывод активов. Как писала «Фонтанка», в последние годы организация сильно упирала на банковские гарантии в стройке и забралась на крупнейший объект города — стадион на Крестовском острове.

Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» основано в Петербурге в 1993 году. Офисы открыты в Москве, Лондоне, Вашингтоне, Киеве, Минске. Бюро, в частности, представляло интересы губернатора Самарской области Титова по делу о злоупотреблениях, обвиняемых в убийстве Зелимхана Яндарбиева, участвовало в споре британской BP и «Альфа-групп». В 2014-м победило в премии «Юридическая фирма года в Европе».