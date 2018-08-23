Центробанк поднял официальный курс евро больше чем на рубль. Доллар тоже дорожает

Центральный банк РФ установил официальные курсы валют на 24 августа. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Евро подорожает более чем на рубль — с 78,19 до 79,25 руб. Курс доллара увеличится почти на столько же — с 67,61 руб. до 68,52 руб. Отметим, российская валюта дешевеет на торгах на Московской бирже с самого утра 23 августа. Доллар уже доходил до 69,01 руб., евро — до 79,77.