25 миллионов для спасения маленькой жизни

У двухлетнего Димы редкое и опасное заболевание – хроническая гранулематозная болезнь. Его организм не справляется со многими видами грибков и бактерий. Фактически, любая инфекция может убить мальчика. Спасти его может только трансплантация костного мозга, которую берутся провести швейцарские врачи. Но стоимость лечения настолько велика, что родители Димы сами никогда не смогут собрать такую сумму - более 25 млн рублей.

Благотворительный фонд «Алёша» просит помощи в сборе средств на трансплантацию.

Осадчий Дима, 2 года.

Хроническая гранулематозная болезнь.

Требуется пересадка костного мозга. Стоимость лечения 25 602 500 рублей. Собрано 5 002 648 рублей.

Диме два годика, но у него нет детства. Хроническая гранулематозная болезнь изолирует его от мира. Это страшное заболевание означает, что иммунитет мальчика не справляется со многими видами бактерий и грибов. Любая незначительная бактерия может стать причиной смерти ребёнка.

Первый год жизни Дима провёл в больницах и реанимациях, пережил несколько операций. Всё началось с обычной прививки, которая не заживала несколько месяцев. Родители забили тревогу, но специалисты успокаивали, что всё нормально. Только когда малыш оказался на операционном столе с увеличенным лимфоузлом в подмышечной впадине, подтвердилась реакция на вакцину против туберкулёза. Пока врачи успокаивали маму, Дима был в смертельной опасности.

В годик мальчик перенёс сильнейший сальмонеллёз. Во время лечения через катетер была занесена бактерия. По всей руке появились гнойники. Врачи не знали, что с этим делать. Иммунограммы и анализы ничего не показали, тем не менее ребёнок постоянно жил в больницах.

В итоге родители Димы, устав от неизвестности, с трудом собрав деньги увезли ребёнка в Южную Корею. Там ему и поставили впервые ХГБ – Хроническая гранулематозная болезнь. Позже в одной из московских клиник диагноз подтвердили. Единственный шанс на жизнь для ребёнка – трансплантация костного мозга.

Несколько месяцев родители мальчика пытались в родном городе добиться квоты на операцию. Однако этого сделать не удалось. В результате они обратились в одну из швейцарских клиник, где специализируются на лечении данного заболевания. Там дали наилучшие результаты по ТКМ – 95%. Донор для Димы уже найден. Но стоимость трансплантации – 25 602 500 рублей. Обычной семье такой счёт никогда не оплатить самостоятельно. Поэтому они обращаются за помощью к неравнодушным людям.

Помочь Диме можно на сайте Благотворительного фонда «Алёша» – http://aleshafond.ru/children/osadchiy-dima?utm_source=fontanka&utm_medium=article&utm_campaign=osadchiy-dima.

Также вы можете перечислить пожертвование на расчётный счёт фонда:

Расчётный счёт в Cбербанке

Банк: Северо-Западный Банк

ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ " г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

Счёт банка 30101810500000000653

Получатель: Благотворительный фонд помощи нуждающимся "Алёша"

Расчетный счёт (лицевой счет): 40703810055240000272

ИНН: 7805303459

Назначение платежа: "Благотворительное пожертвование для Осадчего Димы"